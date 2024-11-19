Пожарно-тактические учения провели на складе в Видном

Пожарные учения прошли на территории производственно-складского комплекса «МОСМЕК Недвижимость» в Видном. Сотрудники МЧС отработали взаимодействие с сотрудниками и другими экстренными службами для оперативной работы.

Специалисты тушили условный пожар и тренировались в проведении спасательных работ. По легенде учений, возгорание произошло из-за удара беспилотника в здание предприятия по изготовлению резиновых сапог. Тушение силами персонала не принесло успехов, поэтому администрация эвакуировала сотрудников. На улицу вышли 35 человек, но некоторые не смогли выйти из-за сильного задымления.

Как рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Александр Коврижных, трудность в таких ситуациях составляет массовая эвакуация, которая в начальный период не дает специалистам проникнуть внутрь.

«Возможен целый ряд обстоятельств, влияющих на развитие пожара и на боевые действия подразделений: паника людей, быстрое распространение огня по готовой продукции, быстрое и плотное задымление помещений», — отметил он.

Спасатели организовали поиск пострадавших и организовали тушение здания, локализовав огонь на площади 308 квадратных метров.

Всего в учениях участвовали 87 человек и 19 спецмашин.

