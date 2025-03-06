Пожарно-тактические учения прошли в центре имени Рошаля в Красногорске

В Красногорске впервые прошли пожарно-тактические учения на территории Детского клинического центра имени Рошаля. Учебная тренировка была организована в новом современном здании, где ежедневно находится до 1,5 тысячи человек, а в ночное время — около 700, из которых более половины составляют дети.

Как сообщил начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Александр Аникин, в учениях приняли участие подразделения 15-го пожарно-спасательного отряда, территориальное управление № 1 «Мособлпожспас», аварийно-спасательный отряд Красногорска и службы жизнеобеспечения округа. От гарнизона было задействовано 10 машин и 29 сотрудников.

Основные задачи мероприятия включали отработку навыков пожаротушения и проведения спасательных работ в медицинских учреждениях, взаимодействие с медперсоналом, а также проверку эффективности технических средств для ликвидации возможного возгорания.

Согласно сценарию учений, на пятом этаже здания произошло условное возгорание из-за короткого замыкания. Огонь распространился за пределы палаты, создав угрозу для пациентов и персонала. После срабатывания системы оповещения пожарные оперативно прибыли на место, организовали штаб тушения, провели разведку, эвакуировали условных пострадавших и ликвидировали возгорание.

Главный врач центра Татьяна Шаповаленко отметила, что целью учений стала проверка действия сотрудников в чрезвычайной ситуации и устранение возможных ошибок. Учения прошли успешно, все задачи были выполнены в полном объеме.