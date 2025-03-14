Пожарно-тактические учения прошли в Новобытовской школе в Чехове
Целью тренировки в поселке Крюково стало тестирование готовности экстренных служб к аварийным ситуациям. Заместитель главы муниципалитета Вадим Шевырев оценил действия экстренно-оперативных служб муниципалитета.
По легенде учений, пожар начался в помещении столовой во время урока. Огонь стремительно распространялся. Охрана объекта включила сигнализацию и начала эвакуацию детей, параллельно сообщая о происшествии на пульт ЦППС пожарной охраны. В здании остались два школьника.
Первыми на место происшествия прибыли пожарные и спасатели 311-й части, которые организовали разведку помещений и провели боевое развертывание. Оставшиеся в здании дети были обнаружены, выведены на свежий воздух и переданы врачам. Через 37 минут пожар был потушен на площади 127 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 310 человек, из них 35 — работники школы.
Заместитель начальника территориально управления «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин рассказал, что на учениях отрабатывали навыки практической эвакуации детей при пожаре. «Это работа персонала школы, сбор информации, прибытие первого подразделения, передача информации и отработка навыков пожарных при возгорании в общеобразовательных учреждениях», — пояснил он.
Вадим Шевырев отметил, что все задачи, поставленные перед пожарно-спасательными подразделениями по поиску и спасению пострадавших, а также тушению условного пожара, были успешно выполнены.
«Такие учения проходят раз в полгода. Мы также проводит свои тренировки раз в месяц или в квартал, чтобы дети умели ориентироваться в чрезвычайных ситуациях и знали, как действовать», — сказал директор Новобытовской школы Александр Лысенко.