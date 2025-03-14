Пожарно-тактические учения прошли в Новобытовской школе в Чехове

По легенде учений, пожар начался в помещении столовой во время урока. Огонь стремительно распространялся. Охрана объекта включила сигнализацию и начала эвакуацию детей, параллельно сообщая о происшествии на пульт ЦППС пожарной охраны. В здании остались два школьника.

Первыми на место происшествия прибыли пожарные и спасатели 311-й части, которые организовали разведку помещений и провели боевое развертывание. Оставшиеся в здании дети были обнаружены, выведены на свежий воздух и переданы врачам. Через 37 минут пожар был потушен на площади 127 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 310 человек, из них 35 — работники школы.