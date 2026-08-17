Пожарно-тактические учения прошли в Пушкино

В пятницу, 14 августа, работники 263-й пожарно-спасательной части и ее отдельного поста ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактическое занятие на территории складского комплекса в городском округе Пушкинский.

Заместитель начальника ОП ПСЧ-263 Сергей Камнев отметил, что тренировка была направлена на отработку взаимодействия пожарных подразделений и проверку их готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

По легенде учений, занятие началось с получения условного сигнала о возгорании в одном из складских помещений. К месту условного пожара оперативно прибыли работники противопожарно-спасательной службы и провели разведку. Огнеборцы отработали один из ключевых элементов обеспечения бесперебойной подачи воды для тушения пожара — боевое развертывание от пожарного гидранта.

Расчеты грамотно и слаженно проложили магистральные рукавные линии и установили технику на ближайший водоисточник, обеспечив готовность к подаче огнетушащих веществ на очаг возгорания.

Сергей Камнев подчеркнул, что подобные учения позволяют не только отработать навыки личного состава, но и проверить исправность гидрантов на территории объекта, а также готовность складского комплекса к быстрой и безопасной эвакуации.

По результатам тренировки личный состав продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки и слаженности действий. Все поставленные цели были достигнуты, а этапы занятия выполнены в установленные нормативами сроки.