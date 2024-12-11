Пожарно-тактические учения прошли в Чехове

На территории производственного комплекса «Шаттдекор» в городском округе Чехов прошли пожарно-тактические учения, в которых приняли участие все подразделения Чеховского пожарно-спасательного гарнизона. Заместитель главы округа Павел Сибарсов, по поручению Михаила Собакина, лично оценил процесс и результаты тренировок.

Сценарий учений предполагал возникновение пожара в производственно-складском здании, где остались заблокированные люди. На место происшествия оперативно прибыл расчет, который провел разведку ситуации. Газодымозащитная служба сосредоточилась на поиске и спасении пострадавших, а сотрудники пожарной части № 79 приступили к тушению огня и предотвращению его распространения.

По итогам учений Павел Сибарсов отметил, что поставленные задачи были успешно выполнены. Регулярные тренировки экстренных служб в округе помогают отработать действия в различных чрезвычайных ситуациях и способствуют повышению уровня пожарной безопасности.

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