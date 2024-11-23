Пожарно-тактические учения прошли на предприятии в Ленинском округе

В Ленинском городском округе Московской области на территории предприятия «Мосмек Недвижимость» состоялись пожарно-тактические учения. Основной целью мероприятия стала отработка навыков тушения условного пожара и проведения аварийно-спасательных работ в различных ситуациях.

В учениях приняли участие около 90 человек личного состава и 19 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова. Как отметил начальник 2-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Московской области Александр Коврижных, особое внимание уделялось массовой эвакуации людей. В учениях участвовали не только сотрудники Ленинского спасательного гарнизона, но и специалисты из южного и юго-западного направлений Подмосковья. Ход работы наблюдала комиссия, которая займется оценкой эффективности проведенных мероприятий.

По данным пресс-службы, все задачи, поставленные перед участниками учений, были выполнены оперативно и слаженно. На место условного происшествия прибыли дополнительные спасательные бригады из соседних округов, а также представители скорой помощи, полиции и аварийных служб. Спасатели отработали действия по эвакуации людей из задымленного здания, оказанию первой помощи пострадавшим, взаимодействию с сотрудниками предприятия, проверке оборудования и обеспечению охраны труда.

Начальник отдела пожарной безопасности предприятия Александр Салимов подчеркнул, что документы, регулирующие деятельность как сотрудников компании, так и специалистов МЧС, регулярно обновляются с учетом современных требований и потенциальных рисков. «Все наши регламенты дорабатываются с учетом новых вызовов и опасностей», — добавил он.

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