Учения по эвакуации прошли в Рузе и Можайске
В среду, 25 марта, сотрудники 234-й, 265-й, 308-й и 312-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с инспекторами надзорной деятельности приняли участие в Едином областном дне тренировок по эвакуации. Учебные тревоги были объявлены в Рузском и Можайском муниципальных округах.
Начальник 234-й пожарно-спасательной части Алексей Химиков отметил, что ежеквартальные тренировки проводятся по поручению губернатора Московской области. Учения направлены на отработку действий в нештатных ситуациях среди персонала и посетителей социально значимых учреждений.
«Учебные эвакуации помогают персоналу и гостям объектов совершенствовать свои действия и закрепить навыки правильного поведения в чрезвычайных ситуациях», — подчеркнул Алексей Химиков.