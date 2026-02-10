Пожарно-спасательные подразделения помогли водителям в Подмосковье

В субботу, 31 января, пожарно-спасательные подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас» оперативно выехали на вызовы для оказания помощи водителям. Автомобили заблокировали дороги в городских округах Домодедово, Кашира и в муниципальном округе Луховицы.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин рассказал, что в течение дня поступали сообщения в единую службу экстренных вызовов «Система-112» о застрявшем грузовом транспорте.

«Подразделения оперативно выезжали на места происшествий», — пояснил Вадим Беловошин. В округе Домодедово на улице Донской расчищали проезд специалисты 213-й пожарно-спасательной части, а в округе Луховицы на Комсомольской улице — работники ПСЧ-229. Причиной затора в обоих случаях стала застрявшая фура.

Также пожарные ПСЧ-302 выезжали в деревню Никулино в округе Кашире, где на Советской улице застряла газель. Благодаря оперативным действиям и мощной специализированной технике удалось быстро освободить дорожное полотно и обеспечить безопасность на дорогах.