Пожарно-спасательную эстафету провели для детей в Подольске

В учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» прошла увлекательная информационно-игровая программа «Пожарная эстафета». Участниками стали воспитанники кружков в возрасте от восьми до 10 лет, которые на несколько часов перевоплотились в отважных спасателей.

Перед началом соревнований детям показали несколько обучающих мультфильмов, в которых в доступной и увлекательной форме объяснялись основные правила поведения при пожаре и причины его возникновения. Первым этапом стала викторина, где команды соревновались в эрудиции, разгадывая тематические загадки.

Основная часть программы прошла в формате динамичной эстафеты с элементами пожарно-спасательного спорта. Ребята соревновались в прокладке рукавной линии: им нужно было быстро размотать и смотать пожарный рукав, подключить разветвление и присоединить ствол. Завершилась эстафета ликвидацией импровизированного пожара.