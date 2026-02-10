Пожарно-спасательная служба ликвидировала последствия ДТП в городском округе Ступино

Во вторник, 3 февраля, сотрудники отдельного поста 271-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» выехали на место дорожно-транспортного происшествия, случившегося на 283-м километре федеральной автодороги А-108 в городском округе Ступино.

Начальник караула Максим Кобзев сообщил, что о ДТП в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что автомобиль Volvo съехал в кювет и опрокинулся на бок.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место вызова», — отметил Максим Кобзев. По его словам, водителю удалось самостоятельно выбраться из кабины до приезда специалистов. Спасатели оградили место аварии, во избежание возгорания отключили аккумулятор автомобиля и оказали водителю психологическую поддержку. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, следить за безопасным скоростным режимом, учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна. В случае чрезвычайной ситуации нужно немедленно обращаться в экстренные службы по номеру «112».