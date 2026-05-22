Пожарники «Мособлпожспаса» провели тактические учения в Одинцове

Пожарные бригады ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Московской области спровоцировали условный пожар. Мероприятие прошло на территории Сельского дома культуры «Горки-10» 20 мая.

Учения необходимы для отработки действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ в здании с массовым пребыванием людей.

По замыслу, в актовом зале дома культуры произошло условное возгорание, огонь быстро распространился. Персонал и посетители успели вовремя покинуть здание, однако некоторые сотрудники остались внутри, в последствии именно они были отрезаны от путей эвакуации сильным задымлением. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений к тому моменту уже выехали на место происшествия.

Возвращаясь к учениям на территории «Горки-10», огнеборцы уверенно приступили к разведке и ликвидации возгорания. Пострадавшие были вовремя обнаружены в актовом зале. Пожарники оказали необходимую помощь условным пострадавшим и успешно ликвидировали «пожар» в кратчайшие сроки.

Пять единиц техники было задействовано в ходе пожарно-тактических учений.

«Благодаря слаженным действиям и профессиональной подготовке всех участников тренировки, все задачи, поставленные учениями, были выполнены в полном объеме», — заключил заместитель начальника ПСЧ-244 Сергей Богатырев.