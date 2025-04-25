Пожарная техника Химок примет участие в автопробеге

Автопробег, приуроченный ко Дню пожарной охраны России, проведут в Химках. Спецтехника проедет 29 апреля от стадиона «Родина» до торгового центра «Лига».

Зрители автопробега смогут посетить тематическую выставку на парковке торгового центра «Лига». Здесь будут представлены автоцистерны, автомобили тяжелого класса, мотоциклы и другая техника. Увидеть пожарное оборудование каждый желающий сможет с 10:00 до 13:00.

Помимо это, для детей организуют игровую программу: ребята попробуют свои силы в перетягивании пожарного рукава, тушении возгорания, а также примерят настоящую одежду пожарного. Угощать присутствующих будет полевая кухня.

Отметим, что автопробег проведут с целью популяризировать пожарно-спасательное дело и профессию пожарного. Основные задачи мероприятия — напомнить о сложностях и опасностях героической специальности.