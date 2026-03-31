Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 2 апреля

30 марта на территории лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано. По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 31 марта на большей части территории региона ожидается II класс пожарной опасности. В Дмитровском и Звенигородском лесничествах — III класс.

1 апреля на большей части территории Московской области также прогнозируется II класс пожарной опасности. В Дмитровском, Звенигородском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах — III класс.

2 апреля на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности. В Истринском, Луховицком, Подольском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс.

В ближайшие дни температура будет колебаться от +15 °С до +19 °С днем и от +1 °С до +7 °С ночью. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Если вы обнаружили возгорание, незамедлительно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.