Пожарная часть № 329 в Королеве подготовилась к пожароопасному сезону

В Королеве завершилась подготовка пожарной части №329 к пожароопасному периоду, который начнется 15 апреля и продлится до 15 ноября. Об этом рассказали в самой пожарной части.

Заместитель начальника Андрей Лакеев сообщил, что сезонное обслуживание техники и оборудования уже завершено. Личный состав предупредили о возможном переводе на двухсменный график дежурств в случае чрезвычайных ситуаций.

Также весной часть получила новые специальные ранцы с гибкими шлангами для подачи воды, стволами и разветвлениями маленького диаметра. Это позволит эффективнее бороться с огнем в труднодоступных местах.

Андрей Лакеев отметил, что одной из главных опасностей является пал травы. Причинами часто служат баловство детей и сжигание мусора на частных территориях. Для дачников ужесточились правила: теперь для пала можно использовать либо открытую яму глубиной от 30 см до 1 метра в диаметре с удалением 15 метров от зданий, либо металлическую бочку до 1 кубического метра с удалением от 7,5 метра от зданий. За нарушение предусмотрен штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

Все возгорания мониторит Центр управления кризисными ситуациями (ЦУКС) через спутники. Система распознает термоточки и информирует ответственную пожарную часть. Норма выезда бригады за ворота — 45 секунд от звонка.