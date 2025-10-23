Пожарная часть № 319 в Зарайске отметила свое 20-летие

Пожарно-спасательная часть № 319 отметила особую дату — 20-летие со дня основания. За этот период подразделение прошло путь от небольшой команды пожарных до современного отряда спасателей.

История части начиналась с двух десятков сотрудников, в распоряжении которых была только одна автоцистерна на базе «КамАЗа». В настоящее время в подразделении трудятся более 50 профессионалов, среди которых как ветераны, стоящие у истоков, так и молодые специалисты.

Пожарная часть заботится о безопасности 15 детских садов, девяти школ и педагогического колледжа. Кроме того, на территории, охраняемой сотрудниками, расположены Зарайская центральная районная больница, дом культуры, кинотеатр, шесть действующих церквей, а также фабрика по производству обуви. Подразделение также бережет от пожаров исторический центр Зарайска — под ее надзором находится музей «Зарайский кремль», что вносит свои коррективы в специфику подготовки личного состава.

На протяжении всех этих лет коллектив возглавляет опытный руководитель Иван Постников, который пришел в часть капитаном после военной службы, а теперь уверенно ведет свою команду вперед. Постников награжден нагрудным знаком МЧС России «Лучший работник пожарной охраны».

Чтобы поддерживать должный уровень подготовки, спасатели регулярно проводят тренировки по тушению огня в местах массового скопления людей. В 2021 году пожарные своими силами создали на территории части учебный комплекс для подготовки звеньев газодымозащитной службы.

По случаю юбилея водителям, начальникам караула, диспетчерам и ветеранам службы вручили заслуженные награды — почетные грамоты и медали. С праздником коллектив поздравил глава муниципалитета Виктор Петрущенко.

На площади перед дворцом культуры состоялся показ пожарной техники. На вооружении части сейчас находятся пять автомобилей: это автоцистерны и автолестница.