Пожар в трансформаторной будке оперативно ликвидирован

В четверг, 12 февраля, дежурный караул 317-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировал возгорание в трансформаторной будке на территории сельского поселения Лунево городского округа Химки.

По словам начальника части Виталия Алексеева, о происшествии сообщили очевидцы в единую службу экстренных вызовов «Система-112». На место оперативно выехали огнеборцы и бригада компании «Россети».

Работники подразделения обнаружили, что горит трансформаторная будка размером 2,5 на 3 метра. Напряжение в сети составляло 1000 вольт, а объем масла в трансформаторе достигал 600 литров. Существовала угроза взрыва и масштабного пожара. Огнеборцы оперативно обесточили оборудование и приступили к тушению. Возгорание было локализовано и ликвидировано на ранней стадии.

«Благодаря профессионализму огнеборцев удалось избежать взрыва оборудования», — отметил Виталий Алексеев.

В результате инцидента без электроснабжения остались 40 домов, в которых проживает около 350 человек, включая детей. В настоящий момент специалисты «Россетей» ведут восстановительные работы, и энергоснабжение планируется возобновить в ближайшее время. Пострадавших нет.