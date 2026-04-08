Пожар в торговом центре «Стайер» в Домодедове: площадь возгорания увеличилась

В 15:01 8 апреля поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Стайер» в Домодедово. На место происшествия были оперативно направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Ранг пожара был определен как №2.

По прибытии первого подразделения было зафиксировано горение подкровельного пространства на площади около 30 квадратных метров. В ходе тушения пожар распространился, и к 16:58 его площадь увеличилась до 80 квадратных метров.

Начальник пожарно-спасательного гарнизона Артем Тепцов отметил, что сложность работ заключалась в конструкции кровли: много перегородок, перекрытий и горючего утеплителя. Для ликвидации возгорания задействовали 10 автоцистерн и одну автолестницу. Были организованы два боевых участка: один обеспечивал защиту несгораемого этажа, а два ствола РСК-50 работали на входе, еще два ствола РС-70 — непосредственно на кровле.

Открытое горение удалось локализовать в 17:25. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций, техника постепенно отводится с места происшествия. Сил и средств для завершения работ достаточно.