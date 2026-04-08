Пожар в торговом центре рядом со станцией в Домодедове локализован

Фото: Эдуард Стратонов

Сотрудники МЧС успешно справились с возгоранием в торговом центре, расположенном недалеко от железнодорожной станции в городском округе Домодедово, по адресу: улица Корнеева, дом 1. Площадь пожара составила примерно 80 квадратных метров.

По словам пожарных, очаг возгорания находился под кровлей второго этажа. На месте происшествия работают 50 специалистов и 17 единиц техники. Полиция оцепила территорию вокруг станции.

Предварительно, пострадавших нет. Из здания эвакуировали 60 человек, включая 10 детей.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте