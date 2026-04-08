Пожар в торговом центре рядом со станцией в Домодедове локализован

Сотрудники МЧС успешно справились с возгоранием в торговом центре, расположенном недалеко от железнодорожной станции в городском округе Домодедово, по адресу: улица Корнеева, дом 1. Площадь пожара составила примерно 80 квадратных метров.
По словам пожарных, очаг возгорания находился под кровлей второго этажа. На месте происшествия работают 50 специалистов и 17 единиц техники. Полиция оцепила территорию вокруг станции.
Предварительно, пострадавших нет. Из здания эвакуировали 60 человек, включая 10 детей.
