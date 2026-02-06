Пожар в супермаркете «Да!» в поселке 31 Октября

В поселке 31 Октября произошло возгорание в здании супермаркета «Да!». Сообщение о пожаре на Ленинградском шоссе, дом 16, строение 2, поступило в 13:25.

Уже через пять минут на место прибыли спасатели и пожарные 65-й части. Затем приехали сотрудники 37-й, 225-й и 313-й частей, а также пожарная команда аэродрома. Всего на месте работали шесть единиц техники: три машины скорой помощи, подразделение спасателей, полиция и медики. В общей сложности дежурили 32 специалиста.

В результате пожара пострадал один человек — продавец магазина одежды, ее увезли на скорой. Двадцать пять посетителей эвакуировали.

Чтобы не перекрывать дорогу, которая связывает поселок с городом Клин‑5, на пересечении пути положили рукавные мостики. Легковые автомобили направляли в объезд.

Очаг возгорания локализовали в 15:40.

По словам очевидцев, это был один из самых популярных магазинов в поселке. Сейчас его работа приостановлена.

Как отметил полковник, начальник 13-го пожарно-спасательного отряда Алексей Нестругин, после проветривания помещений их снова прольют водой, а затем выйдет пожарный надзор для установления причин ЧП.