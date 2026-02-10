Пожар в Ступине: два легковых автомобиля загорелись за выходные

В выходные дни, 24 и 25 января, сотрудники противопожарно-спасательной службы ГКУ МО «Мособлпожспас» выезжали на тушение возгораний автомобилей в городском округе Ступино.

Начальник караула ПСЧ-334 Иван Семянчиков рассказал, что днем 24 января поступило сообщение о пожаре в автомобиле Ford Focus. «Прибыв на место, работники 334-й пожарно-спасательной части обнаружили, что моторный отсек охвачен открытым пламенем. Оценив обстановку и убедившись в отсутствии газобаллонного оборудования, огнеборцы оперативно развернули рукавную линию, локализовали и потушили пожар, не допустив его распространения на весь автомобиль», — отметил он. Водителю была оказана психологическая поддержка. К счастью, обошлось без пострадавших.

Начальник ПСЧ-269 Олег Метельков поделился информацией о втором случае, который произошел утром 25 января в поселке Михнево, где загорелся автомобиль Citroen C4. «До прибытия расчета водитель и очевидцы пытались самостоятельно потушить огонь. Работники ПСЧ-269, оперативно прибыв на вызов, подали ствол на тушение и ликвидировали возгорание в моторном отсеке», — сообщил Олег Метельков. В этом происшествии никто не пострадал.

Олег Метельков также подчеркнул важность регулярной проверки технического состояния автомобиля, ремонта электропроводки у профессионалов и наличия исправного огнетушителя в машине. При обнаружении возгорания необходимо немедленно звонить по номеру «112».