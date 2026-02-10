Пожар в СНТ «Лесная поляна» ликвидировали сотрудники МЧС

В четверг, 22 января, сотрудники 243-й и 249-й пожарно-спасательных частей, а также отдельного поста ПСЧ-249 ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с представителями федеральной противопожарной службы справились с возгоранием в двухэтажном бревенчатом доме. Инцидент случился на территории садового некоммерческого товарищества «Лесная поляна» в Орехово-Зуевском городском округе.

Начальник ПСЧ-249 Олег Трифонов сообщил, что днем в службу экстренной помощи «Система-112» поступило уведомление от очевидцев о пожаре в частном доме. Работники подразделений незамедлительно отправились на место происшествия.

«Прибыв на место происшествия, огнеборцы обнаружили, что на крыше дома виден сильный огонь, а из окон идет густой дым», — рассказал начальник ПСЧ-249. Специалисты развернули рабочую линию для ликвидации очага возгорания. Однако сразу попасть внутрь не удалось: здание было заперто, а на окнах стояли решетки. В присутствии местной охраны, соседей и участкового было принято решение о вскрытии входной двери и демонтаже решеток первого этажа. С помощью бензореза пожарные вскрыли входную дверь, а гидравлическим аварийно-спасательным инструментом демонтировали оконные решетки первого этажа.

Благодаря оперативной работе огнеборцев возгорание было успешно локализовано и ликвидировано, а также удалось не допустить распространения огня на лесной массив. К счастью, никто не пострадал.