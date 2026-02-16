Пожар в Сергиевом Посаде: спасатели справились с возгоранием

В субботу, 14 февраля, сотрудники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части и работники федеральной противопожарной службы оперативно ликвидировали возгорание в городе Сергиев Посад.

О пожаре в частных домах на улице Митькино сообщили очевидцы, связавшиеся с единой службой экстренных вызовов «Система-112».

Заместитель начальника части Дмитрий Кулиш поделился подробностями происшествия: «По предварительным данным, в результате падения наледи на газовую арматуру газгольдера произошел взрыв в двухэтажном доме. В итоге огонь охватил три частных дома по всей площади».

Спасатели сформировали звенья газодымозащитной службы и проникли внутрь зданий. Они обнаружили пятерых пострадавших — трех мужчин и двух женщин. Специалисты вывели их на свежий воздух и передали медикам. Все пятеро были госпитализированы. Шестой пострадавший, также находившийся на месте происшествия, от госпитализации отказался.

В 20:05 огнеборцы локализовали пожар на площади 244 квадратных метров, а в 20:39 ликвидировали открытое горение и не дали пламени перекинуться на рядом стоящие постройки.