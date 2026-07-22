Пожар в подсобно-бытовом здании Свято-Преображенского скита потушен

Во вторник, 21 июля, пожарные справились с возгоранием в подсобно-бытовом здании Свято-Преображенского скита Даниловского монастыря в деревне Подмоклово городского округа Серпухов.

Сообщение о пожаре поступило в службу «Система-112» от очевидца. Персонал скита до прибытия пожарных отключил электричество в здании.

По словам начальника караула ОП ПСЧ-330 Владимира Перевозникова, к моменту прибытия спасателей наблюдалось скрытое горение в кровле одноэтажного здания с мансардой. Спасатели сразу начали тушить огонь, и уже в 16:50 пожар был локализован на площади 10 квадратных метров. В 17:20 открытое горение полностью ликвидировали, а в 18:20 закончили работы по устранению последствий пожара.

Вода для тушения поступала из естественного водоема, который находится в 500 метрах от места происшествия. Благодаря совместным усилиям пожарных и спасателей возгорание удалось быстро ликвидировать, не допустив распространения огня по всему зданию. Пострадавших нет.