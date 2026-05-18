Пожар в лесничестве Подмосковья оперативно ликвидирован

17 мая на территории гослесфонда Московской области произошел пожар. Он вспыхнул в Сходненском участковом лесничестве (Клинский филиал ГАУ МО «Мособллес»), в трех километрах от микрорайона Кирилловка города Химки.

Для тушения возгорания были привлечены 34 человека личного состава лесопожарных формирований и 14 единиц техники. Пожар был ликвидирован в тот же день.

По прогнозам, 18 мая на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. В Бородинском и Волоколамском лесничествах — первый класс, в Ногинском лесничестве и в лесничестве «Русский лес» — второй класс, в Дмитровском, Истринском и Клинском лесничествах — четвертый класс.

Синоптики прогнозируют ясную погоду с редкой облачностью и без осадков. Температура воздуха днем составит от +24 °C до +32 °C, а ночью — от +13 °C до +19 °C.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.