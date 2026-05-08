Пожар в лесничестве Московской области оперативно ликвидирован

7 мая на территории гослесфонда Московской области произошел пожар. Он вспыхнул в Озерном участковом лесничестве, которое относится к Ногинскому филиалу ГАУ МО «Мособллес». Возгорание случилось в одном километре от микрорайона ВНИИПО города Балашиха.

Для тушения пожара привлекли 12 человек из лесопожарных формирований и три единицы техники. Благодаря оперативным действиям пожар удалось потушить в тот же день.

Согласно прогнозам, 8 и 9 мая на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. В Волоколамском лесничестве будет второй класс.

В эти дни температура воздуха составит от +8 до +15 градусов днем и от +4 до +10 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность и локальные дожди с грозами.

Если вы обнаружите возгорание, пожалуйста, немедленно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

