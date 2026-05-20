Один лесной пожар потушили в Подмосковье 19 мая

19 мая на территории гослесфонда Московской области, в Мещерском участковом лесничестве (Шатурский филиал ГАУ МО «Мособллес»), произошел пожар. Возгорание случилось в 6 километрах от деревни Красная Горка в городском округе Шатура.

Для тушения огня привлекли 17 человек личного состава лесопожарных формирований и 6 единиц техники. Пожар был ликвидирован в тот же день.

Согласно прогнозам, 20, 21 и 22 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Дмитровском и Ступинском лесничествах прогнозируется IV класс пожарной опасности. В Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах также ожидается повышенный риск возгорания.

В эти дни температура воздуха будет колебаться от +25 до +33 градусов днем и от +15 до +20 градусов ночью. Синоптики обещают ясную погоду с редкой облачностью, без осадков.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает: в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

