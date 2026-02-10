Пожар в Красногорске: возгорание в двух частных домах ликвидировано

В среду, 4 февраля, сотрудники 310-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» и федеральной противопожарной службы успешно ликвидировали возгорание в двух частных жилых домах на Путилковском шоссе в городе Красногорске.

Начальник 310-й пожарно-спасательной части Сергей Корчагин сообщил, что сигнал о пожаре поступил в единую службу экстренных вызовов «Система-112». На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты.

По словам Сергея Корчагина, возгорание произошло в двух трехэтажных домах. Первый дом, полностью деревянный, горел по всей площади вместе с пристройками. Второй дом, комбинированной конструкции, также был частично охвачен пламенем. Основной угрозой стала близость огня к другим строениям, расположенным всего в пяти метрах.

«Первоочередной задачей стало не допустить перехода огня на соседние строения», — подчеркнул Сергей Корчагин. Благодаря слаженным действиям пожарных, возгорание было локализовано и ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет.