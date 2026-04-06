Пожар в Истре: оперативное вмешательство спасателей предотвратило беду

В городе Истра Московской области на улице 9 Гвардейской дивизии в доме №43 произошел пожар. О возгорании сообщили жильцы соседнего дома, которые заметили дым в окне.

Первыми на место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №60, а затем — расчет из части №69. Как сообщил помощник начальника караула пожарно-спасательной части №60 ГУ МЧС России по Московской области старший прапорщик Александр Гамов, ключи от квартиры находились в двери, поэтому вскрывать ее не пришлось. Внутри было сильное задымление, пожарные подключились к дыхательным аппаратам и вошли. На кухне обнаружили горевшую бытовую технику и потушили подручными средствами.

Хозяйка квартиры Светлана Мухина выразила благодарность спасателям и соседям за оперативное вмешательство. Она предположила, что пожар начался из-за двух ее кошек, которые могли включить тостер, гоняя друг за другом. Светлана советует жителям выключать электроприборы из розеток, если они уходят из дома, даже на небольшое время, особенно когда в доме есть активные домашние животные.