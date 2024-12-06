Пожар в дачном доме потушили в Ступине

Работники 269-й и 271-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали пожар в дачном доме в деревне Кишкино Ступинского округа. В Систему-112 поступило сообщение о ЧП от хозяйки участка.

«Прибыв на место происшествия, огнеборцы обнаружили, что горит деревянно-брусовой дачный дом площадью около восьмидесяти квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на рядом стоящий двухэтажный жилой дом», — отметил начальник караула Сергей Дмитрук.

Пожарные быстро развернули рукавную линию и подали два ствола воды от ближайшего пожарного пруда. Благодаря оперативным действиям огонь потушили в кратчайшие сроки, и пожар не перекинулся на соседнее строение. В тушении участвовали 10 спасателей и три единицы техники, пострадавших нет.