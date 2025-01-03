Пожар в частном доме ликвидировали в поселке Поварово в Солнечногорске

Начальник караула Дмитрий Рудкевич сообщил, что сигнал о возгорании в частном доме поступил от очевидцев. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что мансардный этаж двухэтажного жилого дома уже горит и существовала угроза распространения огня на крышу, первый и второй этажи, а также на гараж, летнюю кухню и соседние строения. По его словам, жильцы дома успели эвакуироваться до прибытия спасателей.

Специалисты быстро сформировали звенья газодымозащитной службы и приступили к ликвидации возгорания. Для оказания помощи на место прибыли коллеги из 267-й пожарно-спасательной части и сотрудники пожарно-спасательного отряда № 212 ГКУ ПСЦ по Москве.

Пожарные установили мотопомпу на водоисточник, что обеспечило непрерывную подачу воды. Благодаря слаженным действиям специалистов удалось оперативно потушить пожар на площади 90 квадратных метров и предотвратить его дальнейшее распространение.