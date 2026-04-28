Пожар в автосервисе в деревне Брехово оперативно ликвидировали

В понедельник, 27 апреля, сотрудники 267-й, 268-й и 310-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас», а также работники федеральной противопожарной службы и Пожарно-спасательного центра Москвы принимали участие в тушении возгорания в автосервисе. Происшествие случилось в деревне Брехово, входящей в городской округ Химки.

Начальник караула Виктор Бухнаев сообщил, что о возгорании стало известно благодаря звонку очевидца в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Сразу после этого на место происшествия отправились пожарно-спасательные подразделения.

Прибыв на место, спасатели обнаружили открытое горение металлокаркасного здания автосервиса, в котором располагались пилорама, шиномонтаж, лакокрасочная и аргонная мастерские. Огонь угрожал двум ближайшим жилым домам, один из которых находился непосредственно за горящим строением. Пожару был присвоен второй ранг, затем повышенный ранг 1-БИС.

Специалисты быстро организовали подачу воды из водоисточника, который находился в шести метрах от места происшествия. Профессиональные действия всех участников позволили локализовать пожар на площади 400 квадратных метров в 20:26, ликвидировать открытое горение в 21:19, а к 01:48 28 апреля полностью завершить ликвидацию последствий. Пострадавших в результате инцидента нет.