Пожар в автобусе потушили в деревне Носово

Пожарные ликвидировали открытое горение в пассажирском автобусе № 35 в деревне Носово городского округа Химки. Пострадавших в результате происшествия нет.

По словам водителя Умара, в момент возгорания автобуса он находился в нем один, без пассажиров. После начала пожара он следовал инструкции и использовал штатный огнетушитель, но не смог погасить пламя.

На данный момент автобус эвакуирован, поскольку он полностью сгорел. Кроме того, пострадала и остановка, расположенная рядом.

Пожар случился на остановке «Сады». Причины инцидента на данный момент выясняются специалистами.