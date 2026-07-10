Пожар в автобусе ликвидировали в Кашире

По словам начальника караула пожарно-спасательной части Евгения Назарова, сообщение о возгорании пустого автобуса «Вектор-Некст» поступило в службу экстренных вызовов «Система-112» в 22:46. О возгорании сообщили сотрудники автосервиса, расположенного рядом. Они пытались потушить огонь самостоятельно, но не смогли.

Когда первые подразделения прибыли на место в 22:54, горел моторный отсек и салон автобуса на площади 5 квадратных метров. Спасатели сразу же приступили к тушению и уже в 22:56 пожар был локализован, а в 22:57 открытое горение полностью ликвидировано.

В тушении участвовали одна автоцистерна и шесть человек личного состава. Благодаря их профессиональным и скоординированным действиям, огонь не распространился на всю площадь автобуса. Погибших и пострадавших нет.