Пожар произошел в лесничестве Московской области

11 июня на территории гослесфонда Московской области произошел пожар. Возгорание случилось в Воря-Богородском участковом лесничестве, которое находится в одном километре от деревни Аксиньино городского округа Щелково.

При тушении пожара были задействованы восемь человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники. Пожар ликвидировали в день выявления.

12 июня на большей части территории Московской области ожидается четвертый класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — третий класс.

13 июня на большей части территории Московской области прогнозируется третий класс пожарной опасности. В Бородинском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» ожидается четвертый класс пожарной опасности.

14 июня на большей части территории Московской области прогнозируется первый класс пожарной опасности. Во Дмитровском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском — второй класс, в Шатурском лесничестве — третий класс.

В эти дни температура будет колебаться от плюс 20 до плюс 35 градусов днем и от плюс 9 до плюс 20 градусов ночью. Синоптики обещают малооблачную погоду, локальные грозовые дожди, возможен град.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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