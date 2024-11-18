Пожар потушили в квартире девятиэтажки в поселке Заречье

Работники 246-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками ПСЧ-3 Федеральной противопожарной службы ликвидировали пожар в квартире дома в поселке Заречье Одинцовского округа. По словам начальника подразделения Дмитрия Грачева, сигнал о возгорании поступил на номер 112 ночью, на место оперативно выехали спасательные расчеты.

Из опасной зоны эвакуировали 18 человек, включая пятерых детей. Пожар быстро ликвидировали, не допустив его распространения на верхние этажи.

«По прибытию было установлено, что горит двухкомнатная квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома. На лестничных пролетах наблюдается сильное задымление. Создав два звена газодымозащитной службы, огнеборцы приступили к эвакуации жителей из вышерасположенных и соседних квартир и тушению пожара», — уточнил Грачев.

Он также отметил, что припаркованные возле дома автомобили затруднили работу спасателей, и призвал автовладельцев не занимать места, предназначенные для спецтехники.