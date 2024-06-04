Пожар потушили в частном секторе Наро-Фоминска

Жители подмосковной Вереи Наро-Фоминского городского округа выразили благодарность сотрудникам 239-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Специалисты помогли спасти жилища от пожара, который начался в частном секторе.

Начальник подразделения Иван Островский, рассказал, что 27 мая в три часа дня местные жители обратились в службу экстренных вызовов «Система-112», обнаружив пожар в одном из жилых домов.

«Работники дежурного караула оперативно прибыли на место возгорания, где открытым огнем по всей площади пылали деревянный двухэтажный дом и прилегающая к нему территория, засыпанная кучами мусора в человеческий рост», — сообщил Иван Островский.

Пожарные приступили к тушению пожара и защите соседних домов при поддержке других пожарно-спасательных частей и федеральной противопожарной службы. Борьба с огнем была сложной из-за мусора, который способствовал распространению пламени на всей территории, где находились еще два деревянных строения.

Благодаря организации подачи воды из местного пруда и профессиональной работе спасателей в пять часов вечера удалось сдержать пламя, а к полуночи пожар был ликвидирован. Это позволило предотвратить дальнейшее распространение огня и защитить имущество граждан.

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