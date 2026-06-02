Спасатели помогли потушить пожар на предприятии в Егорьевске

Во вторник, 2 июня, в Егорьевске произошло возгорание на предприятии по производству битумных материалов. Для ликвидации пожара были привлечены сотрудники 216-й, 217-й, 218-й и 314-й пожарно-спасательных частей, а также отдельного поста ПСЧ-285 ГКУ МО «Мособлпожспас» и федеральной противопожарной службы.

Как сообщил начальник ПСЧ-217 Михаил Михайлов, ночью в службу экстренной помощи «Система-112» поступило сообщение о пожаре в нежилом здании. Пожарные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия.

Прибыв на место, спасатели провели разведку и приступили к тушению огня. Они развернули рукавные линии и использовали 11 стволов: КУРС-8, РСК-50, ГПС-600, ПЛС-20. Благодаря их профессионализму, распространение пламени на цистерны с битумной мастикой было предотвращено.

«В 02:15 пожару был присвоен ранг пожара 1 БИС, в 3:30 специалисты его локализовали на площади 500 квадратных метров, а в 04:14 было ликвидировано открытое горение. В 07:40 были ликвидированы последствия пожара. К счастью, пострадавших нет», — заключил Михаил Михайлов.