Пожар на овощной базе в Карееве успешно ликвидирован

В среду, 11 февраля, сотрудники 229-й пожарно-спасательной части и пожарно-спасательной части № 229 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с работниками федеральной противопожарной службы успешно ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на овощной базе в деревне Кареево муниципального округа Луховицы.

По словам начальника ПСЧ-229 Валерия Осипова, в 09:26 в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о пожаре. Огнеборцы оперативно прибыли на место и обнаружили, что пламя охватило хозяйственную постройку на территории овощной базы.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям специалистов в 10:16 возгорание удалось локализовать на площади 40 квадратных метров», — сообщил Валерий Осипов. В 11:25 было ликвидировано открытое горение, а в 13:07 устранены все последствия пожара. Все работники базы покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет.