Пожар на крыше жилого дома в Жуковском полностью ликвидирован

В городе Жуковский было ликвидировано возгорание на крыше дома №12 по улице Фрунзе. По информации МЧС по Московской области, площадь пожара достигла 2250 квадратных метров. Для тушения были привлечены около 70 человек и 25 единиц техники.

После ликвидации огня специалисты приступили к демонтажу металлических конструкций на сгоревшей кровле. Для оценки ситуации используется специальный дрон. Также проводится осмотр квартир и подъездов.

Представители городских служб занимаются размещением жителей пострадавших квартир. Людям, которые не могут вернуться домой, предложат места в гостиницах «Метеор» и «Andersen», а также в школе-интернате. В школе №8 организован пункт временного размещения.

Житель этого дома Алексей Писарчук рассказал: «Естественно, я сразу поехал домой и по прибытии увидел, что горит не квартира, а целая крыша».

По данным администрации, из 100 квартир эвакуированы 97 человек. Вместе с людьми были выведены и домашние животные — все питомцы спасены.