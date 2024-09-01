Пожар ликвидировали в лесу Ступина

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

В Ступинском участковом лесничестве, расположенном в пяти километрах от поселка, во время лесоавиационных работ зафиксировали возгорание. Пожар произошел на площади 0,05 гектара.

На место происшествия оперативно выехали пять единиц техники и девять сотрудников лесопожарных формирований. Ликвидация низового заняла менее трех часов.

Предварительные данные указывают на то, что причиной возгорания стали действия человека. Лесная охрана Комитета лесного хозяйства уже начала опрашивать возможных свидетелей. Материалы о происшествии будут направлены в надзорные органы для установления виновных лиц.

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