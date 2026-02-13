Поздравления с днем рождения от президента передали ветеранам в Коломне

В Коломне поздравили двух пенсионерок с днями рождения. Памятные подарки и письмо от Владимира Путина вручила заместитель главы муниципалитета Ирина Дмитриева.

Зое Ивановне Кондратьевой исполнилось 94 года. Гостья пожелала ей крепкого здоровья и бодрости. В разговоре с дочерью именинницы Ирина Викторовна поинтересовалась состоянием дома и благоустройством придомовой территории.

98-летие отметила Тамара Максимовна Синельщикова. Пенсионерка живет в частном доме вместе с внучкой. Заместитель главы округа тепло пообщалась с именинницей и пожелала ей благополучия.

«Наши ветераны — живая память о героическом прошлом страны. Они олицетворяют мужество и любовь к Родине. Такие люди вдохновляют нас ценить мир и свободу», — отметила Ирина Дмитриева.