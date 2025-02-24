Поздравление с 23 Февраля отправили жителям Балашихи из города-побратима Могилева

Председатель Могилевского городского исполнительного комитета Александр Студнев поздравил главу Балашихи и жителей округа с Днем защитника Отечества. В своем обращении он выразил искренние пожелания мира, здоровья, счастья и благополучия всем балашихинцам.

28 июня 2024 года глава Балашихи Сергей Юров и председатель Могилевского горисполкома Александр Студнев подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами. Это событие стало продолжением предыдущего соглашения, подписанного в 2006 году, которое касалось торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

«Этот день занимает особое место в наших сердцах и вызывает гордость за тех, кто обеспечивает спокойствие и порядок на родной земле, защищая Родину и будущее своих граждан. Пусть над нашими головами всегда будет мирное небо, а в каждом доме царит любовь и счастье», — отметил Студнев.

Он также подчеркнул, что дружеские отношения между Могилевом и Балашихой подтверждают прочность белорусско-российских связей. Общие испытания и бережное отношение к исторической памяти служат основой для великой духовной силы и взаимного доверия.

Сегодня Могилев активно развивает международные контакты, включая российские города, а Россия остается ключевым экономическим и торговым партнером для этого белорусского региона на протяжении многих лет.