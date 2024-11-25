Глава Чехова провел совещание с директорами школ

Глава Чехова Михаил Собакин на совещании обсудил эффективность рейтинга школ и методику его расчета. Вопросы касались улучшения качества образования и подготовки к новому учебному году.

На совещании рассмотрели важные вопросы, касающиеся расчета рейтинга школ на 2024–2025 учебный год. Также обсуждались рекомендации по анализу результатов и оценке эффективности образовательной деятельности. Михаил Собакин подчеркнул необходимость повышения качества образования в округе, отметив достижения Чехова в этой области.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье третий год подряд демонстрирует улучшение образовательных показателей. В этом году три школы Чехова вошли в список топ-100 лучших учебных заведений области, а еще семь оказались в «зеленой зоне» рейтинга. С 2019 года на базе сельских школ открыты 13 центров «Точка роста», а в некоторых учебных заведениях внедряется проект «Цифровая образовательная среда».

Кроме того, в округе увеличилось число стобалльников и медалистов. В 2024 году 12 учеников получили высший балл, а количество медалистов составило 118 человек, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. В этом году особое внимание уделяется объективности присуждения медалей: каждый медалист должен иметь более 70 баллов по предметам ЕГЭ.

На совещании также обсудили создание профильных предпрофессиональных классов. Уже начато сотрудничество с местной больницей и предприятиями, что поможет учащимся готовиться к профессиональной деятельности.

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