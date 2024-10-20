Повышение до 2-го класса пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 22 октября

Первый класс пожарной опасности ожидается на всей территории Подмосковья 20 октября. Накануне в субботу в регионе не зафиксировали ни одного возгорания.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, 21 октября второй класс пожарной опасности установится в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес». На остальной территории региона прогнозируется первый.

Во вторник, 22 октября на большей части Московской области класс пожарной опасности повысится до второго, и лишь в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах по-прежнему остается первый.

В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует сообщить о нем на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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