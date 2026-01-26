Повторную проверку пешеходных маршрутов провели в Химках

В Химках сотрудники администрации провели обход пешеходных маршрутов. Особое внимание уделили участку от улицы Горная до улицы Первомайская.

В проверке участвовала временно исполняющий полномочия главы Химок Инна Федотова. Она отметила, что цель обхода — убедиться в исполнении ранее данных поручений по уборке и благоустройству маршрута.

По итогам инспекции выявили недоработки. Представители администрации на месте зафиксировали все замечания и передали их директору МБУ «ОГХ» для корректировки сроков и качества выполнения работ.

Специалисты должны завершить работы в кратчайшие сроки, чтобы ученики гимназии № 23, жители и гости микрорайона могли безопасно и удобно пользоваться пешеходным маршрутом.

Главная цель проверок — обеспечить комфорт и безопасность пешеходов, прежде всего для школьников.