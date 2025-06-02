Повторную обработку парков от клещей провели в Реутове

Администрация городского округа Реутов проводит мероприятия по защите населения от клещей. Специалисты повторно обработали от насекомых самые многолюдные локации, в том числе Центральный парк, зону отдыха у «Фабричного пруда» и парк за Деловым комплексом «Мир».

Начальник Управления комплексного развития территории Реутова Надежда Крылова рассказала, что работы ведут с использованием современных акарицидных средств, эффективно уничтожающих популяцию клещей.

«Дополнительные обработки в разгар сезона позволяют поддерживать эпидемиологическую безопасность в местах массового пребывания людей», — пояснила Надежда Крылова.

Новые участки, которые впервые включили в программу обработки, орошают акарицидными средствами особенно тщательно. В этом году в список таких локаций включили территорию между многофункциональным центром и Троицким храмом. Следующий комплекс противоклещевых мероприятий проведут в августе.

Напомним, что на время выполнения работ жителям не рекомендуют посещать обрабатываемые территории. Заходить в парки можно после высыхания препаратов, как правило, через три-четыре часа.