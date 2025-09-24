Повторную обработку от клещей провели в парках Подмосковья в выходные

Акарицидная обработка продолжается в парках культуры и отдыха Подмосковья. Она позволяет снизить количество клещей и обеспечить безопасность жителей.

Первую обработку от клещей провели в парках региона в апреле, вторую — в июле. На минувших выходных специалисты провели очередной цикл работ в Коломне и Дубне, а до конца сентября дезинсекция пройдет в Лобне.

Всего в августе и сентябре обработки прошли в 164 парках Подмосковья.

«Обработка от клещей осуществляется методом влажной дезинсекции, при котором специальное средство распыляется на траву, деревья и кустарники по всей территории парка. Этот метод позволяет эффективно снизить численность клещей и минимизировать риск их укусов у посетителей», — отметили в министерстве благоустройства Подмосковья.

За сутки до начала работ жителей предупреждают через чаты общественных советов. В день мероприятия вход на территорию ограничивают для безопасности гостей. Чаще всего работы подводят утром. Средний срок действия препаратов составляет полтора месяца.