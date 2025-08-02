Повторная обработка территорий от борщевика Сосновского началась в Можайске

В рамках контракта подрядчик обработал от борщевика Сосновского 3870 гектаров земель муниципальной и неразграниченной собственности. Недавно специалисты приступили к повторным процедурам, чтобы избавиться от сорняка. Это позволяет надежно бороться с опасным растением.

Специалисты обрабатывают территории химическим и механическим способами. Рабочие используют специализированную технику или скашивают растение вручную, если земли находятся в зоне санитарной охраны вблизи рек и Можайского водохранилища.

В других местах распыляют специальный состав, который уничтожает корневую систему борщевика. Рабочие надевают специальный ранец и обрабатывают территории, где не проедет специальная техника.

«Наша организация уже не первый год работает на территории Можайского округа. Все специалисты знают свое дело и соблюдают правила безопасности при обработке опасного растения. Состав, который мы используем, сертифицирован и показал высокую надежность», — подчеркнул заместитель генерального директора подрядной организации «Юнити плюс» Игорь Барабан.

Дополнительно обрабатывают территории после обращений жителей. В этом году проработали уже более 400 гектаров. Особое внимание уделяют и социально-значимым объектам.

В администрации отметили, что обратиться к специалистам можно по телефону: 8 (496) 384-22-20.