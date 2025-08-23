Поврежденный участок веломаршрута в Дмитровском округе восстановят в августе

Специалисты подрядной организации «Дороги и мосты» восстанавливают участок велодорожки ВЕЛО1, который был поврежден во время строительства свайного фундамента нового моста через канал имени Москвы. Подрядчик уже выполнил все необходимые работы: забетонировал основание и установил защитное ограждение, полностью отделяющее стройплощадку от веломаршрута.

Ремонт этого участка планируется завершить до конца августа.

Восстанавливаемый участок является частью первого в России национального веломаршрута «Москва — Санкт-Петербург», общая протяженность которого составит более 1,2 километра. Дмитровский отрезок пути, открытый в 2021 году и продленный в 2022-м, теперь составляет свыше 56 км непрерывной трассы вдоль живописных берегов канала имени Москвы.

Маршрут пользуется популярностью у велосипедистов любого уровня подготовки, включая семьи с детьми. Для обеспечения комфорта на пути оборудованы специализированные станции с прокатом велосипедов, сервисом, кафе, зонами отдыха и навигацией. Добраться до стартовых точек маршрута в Яхроме или Дмитрове можно на электричке с Савёловского вокзала или на автомобиле.

"Велодорожка — популярный маршрут у жителей и гостей округа. Важно не только построить новый современный мост, но и сохранить комфортную среду для всех, кто пользуется этой территорией", — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.