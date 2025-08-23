Поврежденный участок веломаршрута в Дмитровском округе восстановят в августе
Специалисты подрядной организации «Дороги и мосты» восстанавливают участок велодорожки ВЕЛО1, который был поврежден во время строительства свайного фундамента нового моста через канал имени Москвы. Подрядчик уже выполнил все необходимые работы: забетонировал основание и установил защитное ограждение, полностью отделяющее стройплощадку от веломаршрута.
Ремонт этого участка планируется завершить до конца августа.
Восстанавливаемый участок является частью первого в России национального веломаршрута «Москва — Санкт-Петербург», общая протяженность которого составит более 1,2 километра. Дмитровский отрезок пути, открытый в 2021 году и продленный в 2022-м, теперь составляет свыше 56 км непрерывной трассы вдоль живописных берегов канала имени Москвы.
Маршрут пользуется популярностью у велосипедистов любого уровня подготовки, включая семьи с детьми. Для обеспечения комфорта на пути оборудованы специализированные станции с прокатом велосипедов, сервисом, кафе, зонами отдыха и навигацией. Добраться до стартовых точек маршрута в Яхроме или Дмитрове можно на электричке с Савёловского вокзала или на автомобиле.
"Велодорожка — популярный маршрут у жителей и гостей округа. Важно не только построить новый современный мост, но и сохранить комфортную среду для всех, кто пользуется этой территорией", — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
На западном берегу канала бригады уже смонтировали подпорную стенку, которая обеспечит устойчивость насыпи для будущего мостового перехода. После этого здесь начнется установка первых свайных опор.
Активно ведутся работы и на противоположном берегу, где расположится восточная часть нового Рогачевского моста. Подготовка территории входит в завершающую стадию: завершены этапы расчистки и корчевки, геодезисты проводят точные измерения, а рабочие готовят траншеи для последующей прокладки инженерных коммуникаций.
Строительство нового моста через канал имени Москвы — лишь часть крупного инфраструктурного проекта. В него также входят: реконструкция автодороги Спиридово — А-104 — Дмитров — МБК на Профессиональной улице, возведение нового путепровода через железнодорожные пути, демонтаж нынешнего Рогачевского моста.
Завершение всех запланированных работ намечено на конец 2029 года.