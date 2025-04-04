Поврежденные сильным ветром крыши восстановили в Коломне

В Коломне сотрудники коммунальных служб восстанавливают крыши и парапеты, которые были повреждены сильным ветром. Часть работ уже завершили.

К работе приступили сотрудники департамента городского хозяйства.

«На пятиэтажных зданиях ветер чаще всего повреждал свесы кровли и парапеты. Если повреждения были незначительными, мы сразу же исправляли их на месте. В случае серьезных разрушений устанавливались новые конструкции», — отметил начальник участка общестроительных работ ООО «ДГХ» Андрей Сучков.

Работы завершены в домах № 6/1 и 98 на улице Дзержинского и № 9 на улице Гагарина. Поврежденные свесы восстановили по адресам — Гагарина, 66, Калинина, 35, Карла Либкнехта, 36, Юбилейная, 2.

«Значительный ущерб был нанесен и девятиэтажкам, особенно кирпичным домам. Там часто отрывались парапеты и колпаки вентиляционных каналов. Наши сотрудники оперативно восстанавливают поврежденные участки», — добавил Андрей Сучков.

Ремонт водосточных систем на многоквартирных домах планируют восстановить к лету. Специалисты очищают водоотводы, устраняют засоры и, если необходимо, изготавливают дополнительные элементы — звенья, воронки и колена. Работы уже выполнены на улицах Зеленая и Ватутина.